Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi - Son Dakika Ekonomi

Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi

6 saat önce

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi 200 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi 200 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Banka, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ile Asya Altyapı Yatırım Bankası ile üç yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı" denildi.

Anlaşmaya göre krediden, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu olarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temasında projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığımız uzun vadeli bu finansmanla sürdürülebilirliği ön planda tutan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katma misyonuyla, ülkemizin geleceğine ve büyümesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Yatırım Operasyonlarından sorumlu Genel Direktör Yee Ean Pang da kredinin Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi kapasitesini ve mevcut tesislerde enerji verimliliğini arttırmaya destek olacağını belirtti.


Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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