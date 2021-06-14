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Kalkınma Yatırım Bankası'ndan rüzgar enerjisine 822 milyon dolarlık destek hedefi - Son Dakika

Kalkınma Yatırım Bankası'ndan rüzgar enerjisine 822 milyon dolarlık destek hedefi

14.06.2021 10:37
Kalkınma Yatırım Bankası'ndan rüzgar enerjisine 822 milyon dolarlık destek hedefi, System.String[]

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2021 yılı boyunca Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) projelerine yoğunlaşarak bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "2021 sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon...

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2021 yılı boyunca Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) projelerine yoğunlaşarak bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "2021 sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalkınma Yatırım Bankası açıklamasına göre, Kalkınma Yatırım Bankası, enerjide dışa bağımlılığı azalan bir Türkiye hedefiyle çalışarak bugüne kadar finanse ettiği ve faaliyete başlayan 626 megavat kurulu gücündeki RES projeleri sayesinde 475 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına vesile oldu.

Banka ayrıca, 2021 yılında finanse edeceği RES yatırımlarıyla toplamda 920 megavatlık RES kurulu gücüne ulaşılmasını sağlayarak 700 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynayacak.

15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nde, RES'lerin öneminin giderek arttığını belirten Banka, finanse ettiği RES yatırımlarıyla 1,65 milyon ton eş değer karbondioksit emisyonu azaltımına katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, yeşil enerji kaynaklarının uluslararası boyutta önemli olduğunu belirterek, iklim değişikliğinin yarattığı küresel tehdidi ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalarda RES'in öneminin giderek arttığını vurguladı.

"RES projelerine finansman desteğimiz sürecek"

Türkiye'de 2020 yılında gerçekleştirilen RES projelerinin yüzde 10'unu Kalkınma Yatırım Bankası'nın finanse ettiğini bildiren Öztop, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yenilenebilir enerji gücünde büyük rolü olan rüzgar enerjisi santrallerine finansman desteği sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Finansman desteği sağladığımız enerji projelerinin kurulu güç bakımından yüzde 33'ünü RES projeleri oluşturuyor. Banka olarak bugüne kadar toplam 23 RES projesine destek verdik. Faaliyete geçen RES'lerin kurulu gücü 626 megavat ve bu projelere sağlanan toplam finansman miktarı ise 512 milyon dolar seviyesinde. 2021 yılı boyunca RES projelerine yoğunlaşarak bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı ve 2021 sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. RES projelerine olan finansman desteğimiz gelecek yıllarda da devam edecek."

Öztop, projelere finansman desteği sağlamanın yanı sıra her bir projeye yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yaptıklarını belirterek, "2020 sonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün yüzde 57'sini oluşturuyor ve sürdürülebilirlik temalı kredilerin portföyümüzdeki payı ise yüzde 63 seviyesinde. Kurulu gücü yaklaşık 2.870 megavat olan 309 adet enerji yatırımına 1,2 milyar TL civarında kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Temiz enerjiye erişimde oldukça önemli olan rüzgar enerjisi santrallerinin finansmanıyla ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım, Enerji, Banka, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalkınma Yatırım Bankası'ndan rüzgar enerjisine 822 milyon dolarlık destek hedefi - Son Dakika Ekonomi


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