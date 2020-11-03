'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı - Son Dakika

'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı

03.11.2020 15:47
'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları"nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları"nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda; akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar yer alıyor. Toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, TBB'nin 11 bölgede böyle toplantılar düzenlemeyi planladığını ve ilkini Van bölgesinde başlattığını belirterek, "Ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü artırabilmek için mutlaka yerel bütün dinamikleri hareket geçirmeliyiz. Bölgede yaşadığımız sıkıntıyı sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. İl özel idareler varken iki şapkası vardı. Büyükşehir yasası kurgusu tarımsal alanla kurgulanmamış. Tarımsal alanda faaliyetlerde bulunduk, belediyeler tarım ve hayvancılık alanında da faaliyette bulunabilir" dedi.

"Sahaya geldiğimizde içme suyu, kanalizasyon, yol talepleri var ama Van'da karlaştığımız durumu anlatmak istiyorum" diyen Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"483 kilometre sulama kanalını temizledik. 63 sulama göletini temizledik. Bin 650 kilometre arazi yolunu yaptık. Yerel tohumlarımızdan 100 bin fide üretip ücretsiz dağıttık. Bütün bu çalışmalar sokaktaki talebin yüzde 10'unu bile karşılayamadık. DAP'tan bu konuda destek aldık. Tarımsal alanın bir anlamda büyükşehir belediyelerde sahipsiz kaldığını görüyoruz. Bu bölgenin en çok harekete geçilmesi gereken yerel dinamiği tarım ve hayvancılıktır. Yüzde 60 mera hayvancılığına uygun potansiyeli var ilimizin. Bölgedeki toplantıların, vatandaşlarla yapılıp onların penceresinden bakmamız gerektiğine inanıyorum. Yerel dinamikleri mutlaka hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sanayi önemlidir ama tarımsal alanın da sahipsiz bırakılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu konunun bölgemiz açısından önem taşıdığına inanıyorum."

Konuşmasında Van'daki değişime dikkati çekerek başlayan Başkan Şahin, Van'ın 2011 yılında yaşanan depremden bu yana büyük bir yapılanma içerisinde olduğunu belirterek, bu değişime emeği geçenleri tebrik etti. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen ve hala enkaz çalışmaları devam eden depreme değinen Başkan Şahin, "İzmir'deki deprem ciğerlerimizi yaktı. Elif bebek ve Ayda bebek bir umudun adı oldu. Koruyucu önleyici tedbir almazsak bunlar devam edecek. Bu yaşadığımız sorunlar bir sonuç. Dünya koruyucu önleyici tedbirler üzerinden gidiyor. Bunun maliyeti çok daha düşük. Canımız yanıyor ama üç beş gün sonra hayata devam ediyor ve yeni bir deprem olana kadar unutuyoruz. Deprem bir gün sonra olacak gibi bir saniye sonra olacak gibi bir an önce almamız gerekiyor" sözleriyle deprem master planlarının hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.

"Yenilenmezsek yeniliriz"

Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından takip etmek gerektiğini söyleyen Şahin, "Biz bugün neden buradayız? Dünya nereye gidiyor önce bunu çok iyi anlamamız lazım. Bunu anlamadan ne şehrimizi ne bölgemizi ne ülkemizi değiştirebiliriz. Yenilenmezsek yeniliriz. Bizim medeniyet kodlarımız 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' diyor. 'Bir günü diğerine eşit olan zarardadır' diyor. Bu medeniyet kodlarımızdan aldığımız ilhamla yapmamız ve yapmamız gerekenleri görüyoruz. Daha kötü günlere hazır olmak için dünyada değişimi ve gelişimi takip etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"TBB olarak ihtiyaç duyduğunuzda yakınınızda ve yanınızdayız"

Sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik kalkınmayla sağlanamayacağını, çevresel ve sosyal kalkınmayla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "Sosyal adalet ve barış kelimelerde kaldı, başarı da başarısızlık da tesadüf değil. Adalet ve özgürlükler olmadan kalkınma olmuyor; demokrasi ve kalkınma ikiz kardeş, biri olmadan diğeri olmuyor" dedi.

Büyük kalkınma modelinin şehirlerde ve Türkiye'de nasıl uygulanabileceğini tartışmak için bir araya geldiklerini ifade eden Şahin, TBB bünyesinde kurulan Proje ve Finansman Birimi ile belediyelere projelerini hayata geçirmek için kaynak ve fon sağlamada destek olunduğunu anlattı. Belediyelere beşeri sermayeyi güçlendirme tavsiyesinde bulunan Şahin, "TBB olarak ihtiyaç duyduğunuzda yakınınızda ve yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı cennet de cehennem de yapmak bizim elimizde"

"Dünyayı cennet de cehennem de yapmak bizim elimizde" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Biz cennete talibiz, milletin duasına talibiz. Belediye başkanları olarak doğumdan ölüme insan hayatına dokunuyoruz. Hem bu dünyada hem öbür dünyada bir bedeli var. Bu duaları çoğaltmak geleceğe çok daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Birlikte başaracağız."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, "Kent Yönetimi-Kent Ekonomisi" ve "Akıllı ve Yeşil Şehirler" başlıklı oturumlarla devam etti. - VAN

'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı
'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı
'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı
'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı
'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, yerel, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı - Son Dakika


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