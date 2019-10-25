Son Dakika Haberleri: Kalkınmanın formülü hukuk ve hesap verilebilirlikten geçiyor
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Kalkınmanın formülü hukuk ve hesap verilebilirlikten geçiyor

29 dakika önce

"Yapısal Reform Zirvesinde" kalkınma, istikrarlı büyüme ve orta gelir tuzağı ile orta demokrasi tuzağından çıkışın, hukuk üstünlüğü ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gözetildiği, tam demokratik yapılanmayla gerçekleşebileceği belirtildi.

Kalkınmanın formülü hukuk ve hesap verilebilirlikten geçiyor, System.String[]

"Yapısal Reform Zirvesinde" kalkınma, istikrarlı büyüme ve orta gelir tuzağı ile orta demokrasi tuzağından çıkışın, hukuk üstünlüğü ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gözetildiği, tam demokratik yapılanmayla gerçekleşebileceği belirtildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:14 
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