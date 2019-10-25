Kalkınmanın formülü hukuk ve hesap verilebilirlikten geçiyor
29 dakika önce
"Yapısal Reform Zirvesinde" kalkınma, istikrarlı büyüme ve orta gelir tuzağı ile orta demokrasi tuzağından çıkışın, hukuk üstünlüğü ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gözetildiği, tam demokratik yapılanmayla gerçekleşebileceği belirtildi.
"Yapısal Reform Zirvesinde" kalkınma, istikrarlı büyüme ve orta gelir tuzağı ile orta demokrasi tuzağından çıkışın, hukuk üstünlüğü ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gözetildiği, tam demokratik yapılanmayla gerçekleşebileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak