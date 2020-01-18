Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı - Son Dakika

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı

6 saat önce

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandıRusya (DHA) ? Rusya'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı

Rusya (DHA) ? Rusya'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.

Olay Rusya'ya bağlı Novosibirsk Oblastı'nda bulunan Tolmachevo havalimanında meydana geldi. Vietnam'ın Cam Ranh kentine gitmek için hazırlık yapan yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkış için çalıştırıldığı sırada alev aldı. Bir yolcunun durumu fark etmesi sonrası pilot ve yetkililer ikaz edildi. Yolcuların tahliye edilmesi sonrası yangın söndürüldü. Uçaktaki 180 yolcunun bir başka uçakla saatler sonra Vietnam'a gönderildiği belirtildi.

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor
Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]