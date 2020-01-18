Son Dakika › Dünya › Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı - Son Dakika Dünya
Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı
6 saat önce
Rusya'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
Rusya'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.
Olay Rusya'ya bağlı Novosibirsk Oblastı'nda bulunan Tolmachevo Havalimanı'nda meydana geldi. Vietnam'ın Cam Ranh kentine gitmek için hazırlık yapan yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkış için çalıştırıldığı sırada alev aldı. Bir yolcunun durumu fark etmesi sonrası pilot ve yetkililer ikaz edildi. Yolcuların tahliye edilmesi sonrası yangın söndürüldü. Uçaktaki 180 yolcunun bir başka uçakla saatler sonra Vietnam'a gönderildiği belirtildi.
Son Dakika Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk müteahhitlere saldırı! 15 yaralı var PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor Hamaney, cuma hutbesinde yanında tüfekle vaaz verdi