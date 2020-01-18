Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı - Son Dakika
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Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı

6 saat önce

Rusya'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru yandı, System.String[]

Rusya'da bir yolcu uçağının sağ kanadında bulunan motor, uçak kalkışa hazırlandığı sırada alev aldı.

Olay Rusya'ya bağlı Novosibirsk Oblastı'nda bulunan Tolmachevo Havalimanı'nda meydana geldi. Vietnam'ın Cam Ranh kentine gitmek için hazırlık yapan yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkış için çalıştırıldığı sırada alev aldı. Bir yolcunun durumu fark etmesi sonrası pilot ve yetkililer ikaz edildi. Yolcuların tahliye edilmesi sonrası yangın söndürüldü. Uçaktaki 180 yolcunun bir başka uçakla saatler sonra Vietnam'a gönderildiği belirtildi.


Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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