Kalkışa Hazırlanan Uçağın Motorundan Duman Çıktı
53 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapmak için pistte giden Suudi Arabistan Havayolları uçağının motorundan duman çıktı.
Atatürk Havalimanı
'nda kalkış yapmak için pistte giden Suudi Arabistan
Havayolları uçağının motorundan duman çıktı. Yapılan kontrollerde motordan yakıt sızıntısı tespit edilen uçağın seferi iptal edildi.
Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda, Suudi Arabistan Havayolları'nın İstanbul-Cidde seferini yapmaya hazırlanan Airbus A320 tipi uçak kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada kalkış için bekleyen başka bir uçağın pilotu, Airbus A320 tipi uçağın motorundan duman çıktığını gördü. Pilot
durumu hemen durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kule görevlileri Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçağın pilotu ile irtibata geçti ve uçağın hangara çekilmesini istedi. Yapılan kontrollerde duman çıkan motordan yakıt sızıntısı yaşandığı belirtildi.
Olay nedeniyle uçak seferden çekilirken, İstanbul - Cidde seferi iptal edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:12 Kaynak: İHA
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