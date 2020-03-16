Kalkıştan 5 saniye sonra kaza yaptı - Son Dakika
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Kalkıştan 5 saniye sonra kaza yaptı

6 saat önce

Bilecik'te seyir haline geçtikten saniyeler sonra direksiyon hakimiyeti kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kalkıştan 5 saniye sonra kaza yaptı, System.String[]

Bilecik'te seyir haline geçtikten saniyeler sonra direksiyon hakimiyeti kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Aracın kapı ve camları açılamayınca yaralı sürücü dakikalarca kurtarılmayı bekledi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak üzerindeki kayınvalidesine ziyarete gelen Güler Işık (41) ziyaret sonrası 26 BV 602 plakalı aracına binerek evine dönmek için hareket etti. Araç 10 metre ilerledikten sonra sürücü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince yandaki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içinde baygınlık geçirdi, kapı ve camlar açılamayınca olay yerine iftariye ekipleri çağrıldı. Ekipler adresi bulamayınca yaralı kadın dakikalarca araç içinde mahsur kaldı. Sonunda polisler aracın kapısını açmayı başarırken, yaralı kadın acı çığlıkları içerisinde ambulansa bindirildi. Yaralı bayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar, evin duvarından da yıkılma meydana geldi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
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