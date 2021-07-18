Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nın ralli kazanan en genç pilotu oldu

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun yedinci yarışını Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera kazandı. Rovanpera elde ettiği bu zaferle Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarış kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Ralli pilotu Harri Rovanpera'nın oğlu olan 20 yaşındaki Kalle Rovanpera, ralli kariyerine çok genç yaşta başlayıp, 19 yaşındayken Toyota Gazoo Racing takımında direksiyon başına geçmişti.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun yedinci yarışının heyecanı Estonya'da yaşandı. 24 etap üzerinden koşulan ralliye, Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera damga vurdu. Estonya Rallisi'ni toplamda 2 saat 51 dakika 29 saniyede tamamlayan 20 yaşındaki Red Bull sporcusu Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nın en genç ralli kazanan pilotu olarak tarihe geçti. Ralli kariyerine çok genç yaşta başlayan Rovanpera, bu zaferiyle hem Estonya Rallisi'ne hem de WRC tarihine imzasını attı.

2019 yılında WRC2 Pro'da şampiyon olan Rovanpera, bu sezonun ikinci yarışı olan Finlandiya Rallisi'nde podyumun ikinci basamağına çıkarak, pilotlar sıralamasında birinci sıraya yerleşmişti. Genç yetenek, elde ettiği bu sonuçla tarihin en genç şampiyona lideri unvanını kazanarak tarihe geçmişti.

Kariyeri Red Bull Racing takımının başarılı pilotu Max Verstappen'in kariyerine benzetilen genç yetenek Rovanpera, 82 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasında bir diğer Red Bull sporcusu Ogier 148 puana ulaşırken, efsane pilotu 111 puanla Elfyn Evans takip ediyor. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin sekizinci yarışı 15-18 Ağustos tarihleri arasında Belçika'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL