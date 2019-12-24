Kalorifer ateşçisi kadın azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sitede 6 yıldır kalorifer ateşçiliği yapan 2 çocuk annesi, hem hayatın yükünü hem de ailesinin geçimini sırtlıyor.



3 bloktan oluşan site sakinlerinin yuvalarını sıcak tutmak için sabah saat 05.00'te mesaiye başlayan Nuhtiye Özcan, mesleğini severek yaptığını söyledi.



49 yaşındaki Nuhtiye Özcan, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine evini geçindirmek için kolları sıvadı. Kalorifer ateşçiliği kursunu bitirip belgesini aldıktan sonra ilk olarak bir okulda çalışan Özcan, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan bir apartmanın kalorifer yakıcısı olarak işe başladı. 6 yıldır aynı sitede kalorifer ateşçiliği yapan Nuhtiye Özcan'ın mesaisi, sabah saat 05.00'te başlıyor. İlk olarak kalorifer kazanının temizliğini yapan Özcan, daha sonra el arabası ile getirdiği kömürleri kazana atıyor. Kaloriferi yakan Özcan, evdeki işlerine dönüyor. Çocukları ve eşi için kahvaltı hazırlayan ve günlük ev işlerini yapan Özcan, öğleden sonra tekrar kalorifer kazanının başına geçiyor. Kilolarca ağırlıktaki kömür çuvallarını tek başına taşıyan Özcan, belirli aralıklarla da kazanı kontrol ederek, site sakinlerinin sıcak bir yuvada yaşam sürmelerini sağlıyor. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte apartmanın temizliğinden kaloriferinin yakılmasına kadar tüm işlerini omuzlayan Özcan, erkek işi olarak bilinen bu alandaki titizliği ve başarısı ile site sakinlerinin de takdirini kazanıyor.



6 yıldır kalorifer yakıcılığı yapan Nuhtiye Özcan, zor bir iş olsa da üstesinden geldiğini vurguladı.



Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığı için bu mesleğe başladığını anlatan Özcan, "6 yıldır burada çalışıyorum. 2 tane de çocuğum var. Belgem var. Zor bir iş. Ama ekmek parası mecburen yapıyoruz. Severek yapıyorum. Ben çok memnunun diğer bayanlar da yapabilir. Zor oluyor ama. Kazanı temizlemem 1 saat sürüyor. Kömürü yığıyorum. Kazana dolduruyorum; üstüne de odun bırakıyorum. Yakmam ve işimi bitirmem de 2 saati buluyor. Arada bir de kontrol ediyorum. Yine kömür atıyorum. Sabah saat 05.00'te kalkıp yakıyorum ilk önce. Eşim rahatsız çalışamıyor. Sağlık sorunları var. Ben çalışıyorum. Ameliyat olacak. Hem çocuklarımın hem de hayatın yükünü sırtladım" şeklinde konuştu.



Site yöneticisi Mustafa Yüzbaşı da, Nuhtiye Özcan'ın işini özenle yaptığının altını çizdi. Yüzbaşı, "Nuhtiye ablamız, yaklaşık 6 yıldır sitemizde görev yapıyor. Kazanın temizliğini haftada bir harbi çekerek yapıyor. Gayet memnunuz. Kalorifer yakarken de fan çalıştırmıyor. İşini severek yapıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ