Kalorifer dairesi, sanat atölyesi oldu - Son Dakika

Tokat Gazi Osman Paşa lisesinde kullanılmayan kalorifer dairesi sanat atölyesine, atıl durumdaki 3 odada müzeye dönüştürüldü.



Tokat'ın en eski tarihi lisesi olma özelliği taşıyan Gazi Osman Paşa lisesinin bodrum katında bulunan kalorifer dairesi doğalgaz sistemine geçilmesi nedeniyle boşaltıldı. Atıl durumdaki kalorifer dairesi yapılan tadilatla sanat atölyesine dönüştürüldü. Ayrıca okulun yapıldığı yıl olan 1936 yılında bina temel aşamasındayken sel nedeniyle toprakla dolmuş olan 3 oda da temizlenerek kapı ve pencere açılarak müzeye dönüştürüldü. Müzede ilk etapta birçoğu tarihi lisenin depolarda atıl halde bulunan malzemeler sergilendi. Daha sonra Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar çerçevesinde etnografya müzesi İl Eğitim Tarihi Müzesine dönüştürüldü. Bu kapsamda müzede il genelindeki tüm okullarda tarihi değeri olan eğitim materyalleri sergileniyor.



Okul Müdürü Ramazan Atlı, kömürlük olarak kullanılan alanın doğalgaza geçilmesinin ardından sanat atölyesine dönüştürüldüğünü kaydetti. Öğrencilerin rahatça sanat atölyesinde derslerini yaptıklarını ifade eden Atlı, ayrıca uzun yıllar hiç kullanılmayan 3 odanın da müzeye dönüştürüldüğünü belirterek, "Kalorifer dairesi ile birlikte kullanılmayan atıl durumdaki, yaklaşık 70 yıldır boş kalan yer yapılan çalışmalarla müzeye dönüştürüldü. Müzede geçmiş dönemlerde okulumuzda kullanılan ve tarihi özelliğe sahip materyaller sergileniyor. Ayrıca, geçmişten günümüze okulda görev yapmış bütün öğretmenlerin fotoğrafları yer alıyor" dedi.



Görsel Sanatlar öğretmeni Ali Er ise kömürlüğün bir sanat atölyesine dönüşmesinin ilginç olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz burada istedikleri sanat etkinliklerini yapabiliyorlar. Sadece resim değil görsel alanda kısa filmden tutunda fotoğrafçılığa kadar birçok alanda burada çalışıyoruz. Öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde burada resimlerini yapabiliyorlar" diye konuştu. - TOKAT