Kalorifer dairesinde ölü bulundu
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KONYA'nın Kulu ilçesinde müteahhit Ömer Altunay (68), yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
KONYA'nın Kulu
ilçesinde müteahhit Ömer Altunay (68), yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu. Altunay'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.
Olay, Kemaliye
Mahallesi Ankara
Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Altunay, müteahhitliğini kendilerinin yaptığı ve oğlunun oturduğu binanın kalorifer dairesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Polis
ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Altunay'ın öldüğünü belirledi. Altunay'ın kalorifer kazanının bakımıyla ilgilendiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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