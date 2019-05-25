Son Dakika Haberleri: Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı

Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı

3 saat önce

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın, kullanılmayan kalorifer kazanından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi mahsur kaldığı kalorifer kazanından çıkarttı. Kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:02 Kaynak: DHA
Salihli, İtfaiye, Manisa, Güncel
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