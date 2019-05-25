Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı
3 saat önce
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:02 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Salihli
İlçesi'nde, kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın, kullanılmayan kalorifer kazanından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi mahsur kaldığı kalorifer kazanından çıkarttı. Kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı.
- Manisa
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