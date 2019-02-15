Kalorifer Kazanındaki Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
53 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı yandı.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk
Mahallesi Kızılcık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, odunluktaki kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yanmanın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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