Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
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Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi

14.03.2022 11:54
Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi

Denizli'nin Bekili ilçesinde 2 katlı bir evin kazan dairesinde başlayan yangında, bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Bekili ilçesinde 2 katlı bir evin kazan dairesinde başlayan yangında, bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, mahallede korku dolu anlar yaşanmasında neden oldu.

Yangın; Bekili ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Çakıra ait evde kazanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlçenin birçok noktasından görülen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için ç hızla çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevler söndürülürken 2 katlı ev ise küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi
Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi
Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi
Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi

YORUMLAR
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Kırşehir'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü Kırşehir'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü Adana'da park halindeki iki otomobil yandı Adana'da park halindeki iki otomobil yandı

İtfaiye, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
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