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Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

6 saat önce

Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüBİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde, bir kişi kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde, bir kişi kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Genç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanını boşaltmaya çalıştığı sırada aşırı karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bir şekilde bulunan Gedük, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 53 yaşındaki adam burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Bingöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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