Kalorifer kazanının patladığı lisenin müdürü ve görevliler yargılanıyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde meslek lisesinin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada hizmetli Selahattin Köse'nin ölümü, 4'ü öğrenci 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından haklarında dava açılan dönemin okul müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Özgür Akman ve kalorifer görevlisi Süleyman Karadayı'nın yargılanmasına başlandı.Patlama, 7 Kasım 2017'de Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanında bulunan tek katlı kalorifer dairesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde öğrencilerin okula gelmeye başladığı sırada kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama ile birlikte kalorifer dairesi yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Olayda, okulda görevli hizmetli Selahattin Köse yaşamını yitirdi. Patlamadan kısa süre önce kalorifer dairesinden dışarı çıkan okul müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer görevlisi Süleyman Karadayı ve 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIAçılan soruştuma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca istenen bilirkişi raporunda okul müdürü Ali Gücük, olaydan önce iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarını yapmadığı gerekçesiyle tali kusurlu bulundu. Müdür yardımcısı Özgür Akman ve kalorifer görevlisi Süleyman Karadayı da olayda kusurlu bulundu. Savcılık, 3 kişi hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.DAVA AÇILDIZonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklardan okul müdürü Ali Gücük ve ölen Selahattin Köse'nin yakınları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Müdür Ali Gücük, kalorifer sisteminin İl Özel İdaresi'nin açtığı ihaleyi alan özel inşaat firması tarafından yapıldığını söyledi. Sistemin açık sistem olarak yapılması gerekirken firmanın kapalı sistem kazan kurduğunu ve özel idarenin de bunu kabul ettiğini anlatan Ali Gücük, şöyle dedi:"Ben bu olayda inşaat firmasının ihmali olduğunu düşünüyorum. Kazan dairesinde görevli ölen Süleyman Karadayı sabah beni arayarak kazan dairesinde sıcaklığın yükseldiğini ve derecenin maksimuma çıktığını söyledi. Ben de bu konunun uzmanı olmamakla beraber devir daim motorları çalıştırmasını istedim. Okula gittiğimde kazana baktık. Su gelince oradan çıkarak duvarın arkasına geçtik. Bu sırada patlama meydana geldi."Görevli Karadayı'nın da sabah yakması gereken kazanı akşam okula gelerek yaktığını kamera kayıtlarından tespit ettiklerini ifade eden Gücük, "Akşam okula geldiği zaman zarfında kaloriferi yaktığını düşünüyorum. Sabah 60 derece olduğunu söylemişti kazanın. Bu da kazanı akşam yaktığını gösterir" dedi.Ölen Selahattin Köse'nin eşi Nebahat Köse de sanıklardan şikayetçi olduğunu ve sorumuluların cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi için ertelendi.

- Zonguldak