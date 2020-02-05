Kalorifer peteği üzerinde ısınan kedi görenleri gülümsetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalorifer peteği üzerinde ısınan kedi görenleri gülümsetti - Son Dakika

Kalorifer peteği üzerinde ısınan kedi görenleri gülümsetti

11 dakika önce

Erzurum'un Horasan ilçesinde kış aylarının dondurucu etkisinden sokak hayvanları da nasibini aldı.

Kalorifer peteği üzerinde ısınan kedi görenleri gülümsetti, System.String[]

Erzurum'un Horasan ilçesinde kış aylarının dondurucu etkisinden sokak hayvanları da nasibini aldı. Horasan'da soğuktan korunmak üzere bir eczaneye sığınan kedi görenleri şaşkına çevirdi.

Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin camında kalorifer peteği üzerine uzanarak poz veren kedi yoldan geçen vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan kedi sıcak petek üzerinde uzanarak keyfini bozmadı. Eczane sahibi tarafından ip ile sarkıtılan ekmeği yiyen kedi vatandaşlara gülümseten anlar yaşattı.

Cadde üzerinde Yoldan geçen Cafer Bayrak isimli vatandaş ise "Doğu'da kış aylarında dondurucu soğuklardan insanlar gibi sokak hayvanları da olumsuz etkilenmekte cadde üzerinde arkadaşım ile geçerken eczanenin camına baktığımda kediyi fark ettim içeri girdim. Kedinin kalorifer peteği üzerinde uzanarak poz vermesi ilgimi çekti. Eczane sahibine sokak hayvanlarına ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Erzurum, Horasan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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