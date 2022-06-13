Olay, dün 16.45 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi 139239. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartman dairesinden kalorifer peteklerini ve musluk bataryalarını çalanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireden malzeme söken ve araca yüklemeye çalıştıkları sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadesinde aynı apartmandan daha öncede musluk bataryaları çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kalorifer peteği ve musluk bataryaları çalan şüphelilere suçüstü - Son Dakika

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