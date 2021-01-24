Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı

-Polis kalorifer peteğine gizlenen uyuşturucuyu buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'ne bağlı Sağlık Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

200 gram plaka esrar maddesine el koyan polis aramalarda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL para da ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan yabancı uyruklu M.D. ve B.D. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken B.D. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.