Kalorifer peteklerini çalan hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kalorifer peteklerini çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bolu'da yapımı biten ancak henüz kullanılmayan bir apartmandan piyasa değeri 40 bin lira olan 161 adet kalorifer peteği çalan 2'si kadın 5 hırsız adliyeye sevk edildi.

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Bolu'da yapımı biten ancak henüz kullanılmayan bir apartmandan piyasa değeri 40 bin lira olan 161 adet kalorifer peteği çalan 2'si kadın 5 hırsız adliyeye sevk edildi. Hırsızların çaldıkları kalorifer peteklerini evlerine taşımaları güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal mahallesi Kural sokak üzerinde bulunan yapımı bitmiş ancak henüz kullanıma açılmayan bir apartmanda takılmayı bekleyen 161 adet kalorifer peteğinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2'si kadın 5 şahsın hafif ticari araçla olay yerine gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Kameralardan eşgalleri tespit edilen 4 şüphelinin yaşadıkları evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Y.K. (24), D.K. (30), D.Ş. (19), E.A. (19) ve Z.T. (17), piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 161 adet kalorifer peteği ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüphelinin, çaldıkları malzemeleri evlerine taşımaları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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