kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı

7 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Sivas'ın Şarkışla İlçesinde geçtiğimiz Salı günü günü işyerinden ve kurumdan hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlar tarafından çalınan 2 adet demir kalorifer ve 8 adet kalorifer peteği satılmadan ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapıldıktan sonra şahıslar savcılığa sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları olup Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Şarkışla, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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