Son Dakika Haberleri: Kalorifer yakılmasında yetki apartman yönetimlerinin
Son Dakika Güncel Kalorifer yakılmasında yetki apartman yönetimlerinin

Kalorifer yakılmasında yetki apartman yönetimlerinin

7 saat önce

Özellikle geceleri soğukların başlaması nedeniyle kaloriferlerin ne zaman yakılacağına ilişkin gelen sorular üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Kalorifer yakılmasında yetki apartman yönetimlerinin, System.String[]

Özellikle geceleri soğukların başlaması nedeniyle kaloriferlerin ne zaman yakılacağına ilişkin gelen sorular üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kaloriferlerin yakılması ile ilgili kararın apartman yönetimlerinde olduğu belirtildi.


Büyükşehir Belediyesi'nden kaloriferlerin yakılmasına dair sorular üzerine yapılan açıklamada İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince merkezi sistem ile ısınan apartman ve sitelerde herhangi bir tarihin beklenmesine gerek olmadığı ifade edildi. Açıklamada, dış ortam sıcaklığının 15 derecenin altında olması halinde kalorifer kazanlarının yanmasının yöneticiler tarafından sağlanması gerektiği dile getirildi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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