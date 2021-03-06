Kalorisi az paket servis

Bazılarımız diyet yapmak ve kilo vermek istesek de yoğun hayat temposu içinde öğün takibi ve hazırlığı yapmakta güçlük çekebiliyoruz. Bu nedenle diyet yemek gönderimi yapan paket servislerin popülaritesi de arttı. Bu sistem, beslenme kutularıyla doğru besinleri, doğru porsiyonlarda tüketmemiz konusunda işimizi kolaylaştırıyor. Diyetisyenler tarafından hazırlanan bu paketlerle daha kontrollü bir diyet programı uygulayabiliyoruz.

PAKET İÇERİKLERİNİ MUTLAKA İNCELİYORUM

Uzm. Dyt. Emel Unutmaz Duman

"Ne yesem acaba" derdini ortadan kaldırdığı için bu sistemin rahatlatıcı tarafı var. Zamandan kazanç sağlıyor. Diyette monotonluk istemeyenler için de avantajlı. Ben özel bir şirketle çalışmıyorum ama danışanlarım bu yöntemi tercih ederse paket içeriklerini inceliyorum ve ona uygun olan menüyü seçiyorum.

Ara ara denenebilir...

Burada en önemli nokta, kişinin durumuna göre ihtiyaç duyduğu dengeli beslenme öğelerini karşılayacak bir paketin seçilmesi. Bu sistem belki ara ara bazı dönemlerde tercih edilebilir ama sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, basit çözümler üretmek, kendi mutfağını pratik ve etkin kullanmak da önemli. Evde yemek yapmanın çok daha ekonomik olduğu da yadsınamaz.

BU ŞEKİLDE, NE YEMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ

Uzm. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı

Evde kendi kendimize diyet yapmak eskisinden daha zor. Evde çalışmak, hareketsiz yaşam, buzdolabını açıp sürekli bir şeyler yeme isteği... Kişiye özel olan paket yemeklerle diyet yapmak kolaylaşıyor. Çünkü size özel hazırlanmış yemekleri üç ana, üç ara öğün ya da iki ana, bir ara öğün şeklinde evinize aldığınızda, ne yemeniz gerektiğinizi biliyorsunuz.

Kişiye özel menü hazırlıyoruz

Biz özellikle kişiye özel günlük menüler hazırlıyoruz. Mutfağımızda ürünler glütensiz ve bütün tatlılar şekersiz yapılıyor. Bazen keçiboynuzu unundan, bazen agave şuruplarından, bazen de pekmezden ve baldan destek alıyoruz. Lezzetleri de gayet güzel oluyor. Glütensiz ekmek bile gönderiyorum danışanlarıma. Yemeklerimizi gönderirken sunuma da çok önem veriyoruz.

ERKEKLERİN İLGİSİ FAZLA

Uzm. Dyt. Elif Nida Zafer

Diyet, arkasında büyük oranda motivasyon yatan bir disiplin. Burada kişinin bir beslenme uzmanına güvenmesi ve doğru bir planla onun çizdiği yolda motive olarak ilerlemesi önemli. Paket yemekler özellikle çalışan kesim için hayatı kolaylaştıran bir seçenek. Burada önemli olan içeriğinin temiz, güvenli ve damak tadınıza uygun olması. Çok yoğun çalışan, mutfağa ayıracak vakti olmayan kişiler, daha çok da erkekler, paket yemek yolunu tercih edebiliyor. Ben kişinin her an istediği yemeği tercih edip herhangi bir pakete bağlı kalmaması taraftarıyım. Paket yemek yolunu seçen kişilerin alması gerek protein ve kalori hesabı diyetisyeni tarafından belirlenmeli ve ona uygun bir menü oluşturulmalı.

DİYET İRADE İSTEYEN BİR ALIŞKANLIK

Uzm. Dyt. Ömür Karamahmut

Diyet irade gerektiren ve uzun vadede yaşamımızın bir parçası haline gelmesi gereken bir alışkanlık. Diyet denince akıllara kısıtlı kalorili yiyecekler, sadece yeşillik yemek veya aç kalmak gibi kavramlar geliyor. Oysaki diyet sağlıklı ve dengeli beslenmek demek. Evlerde hazırlanan yiyeceklerle sağlıklı menülere sadık kalmakta zorluk çekilebiliyor. Bazen de yemek hazırlamaya üşeniliyor.

Kilo durumuna göre...

Son dönemde 'paket diyet' moda olmaya başladı. Diyetteyken çeşitli yiyecek alternatifleri bulabiliyor olmak insanların dikkatini çekiyor. Bizde öncelikle danışanların detaylı analizleri yapılıyor. Yaş, boy, kilo, hastalık durumu, düzenli kullandığı ilaçlar, günlük rutini vb. Alınan bilgilere göre haftalık bir menü planlanıyor. Her hafta yüz yüze veya çevrimiçi görüşmelerle kilo takibi yapılıyor ve yeni kilo üzerinden başka bir menü planlanıyor. Danışanların sevmediği yiyecekler sorularak planlanan menüden çıkarılıyor.

TÜM ÖĞÜNLERİN OLDUĞU PAKET SERVİS FİYATLARI...

Mealbox

Menüler günlük olarak belirlenen içeriklerine göre 73 liradan başlıyor.

Roksi

5 günlük paketin fiyatı 450 lira. Vejetaryen seçenekler de var.

Rafinera

Menüler günlük olarak belirlenen içeriklerine göre 68 liradan başlıyor.

Fedbox

Günlük paket 55 lira. Ücretsiz diyetisyen desteği de sağlıyorlar.

Nilay Keçeci Mutfak

Kişiye özel hazırlanan menülerin günlük fiyatı 200 lira.