Polis memuru, kalp ameliyatı sonrası böbrek yetmezliğinden öldü - Son Dakika

SİVAS Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Korhan Duman (49), kalp ameliyatı geçirdikten sonra operasyon sırasında gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Duman için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, evli ve 3 çocuk babası Korhan Duman, dün kalp rahatsızlığı nedeniyle kentteki özel hastanede ameliyata alındı. Duman, ameliyattan sonra operasyon sırasında gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Duman için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Duman'ın ailesi ve meslektaşları katıldı.Korhan Duman'ın öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan Vali Ayhan, "Emniyet teşkilatımızın bugün acı bir günü. Mesai arkadaşımızın fani dünyadan baki dünyaya geçerken bir aradayız. Kardeşimiz emniyet teşkilatımıza Türkiye'nin dört bir yanında başı dik, alnı ak bir şekilde hizmet etti. Yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.Polis memuru Korhan Duman'ın cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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