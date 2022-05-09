Kalp Ameliyatlarında Kullanılan "Potasyum Klorür" İthalatındaki Sorunlar TBMM Gündemine Taşındı - Son Dakika
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Kalp Ameliyatlarında Kullanılan "Potasyum Klorür" İthalatındaki Sorunlar TBMM Gündemine Taşındı

09.05.2022 17:56
Kalp Ameliyatlarında Kullanılan "Potasyum Klorür" İthalatındaki Sorunlar TBMM Gündemine Taşındı

Kalp ameliyatlarında kullanılan “potasyum klorür” ithalatında yaşanan sorunlar nedeniyle tükenmek üzere olan stoklar TBMM gündemine taşındı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Günlük ortalama bypass ameliyatı sayısı düşünülürse, kalan stoklar Türkiye'nin kaç aylık ihtiyacını karşılayacak düzeydedir” diye sordu.

Kalp ameliyatlarında kullanılan "potasyum klorür" ithalatında yaşanan sorunlar nedeniyle tükenmek üzere olan stoklar TBMM gündemine taşındı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Günlük ortalama bypass ameliyatı sayısı düşünülürse, kalan stoklar Türkiye'nin kaç aylık ihtiyacını karşılayacak düzeydedir" diye sordu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kalp ameliyatlarında kullanılan "potasyum klorür" ithalatında yaşanan sorunları ve ertelenen ameliyatlar hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

"BYPASS KARARI ÇIKAN HASTALAR BAŞKA MERKEZLERE SEVK EDİLMEKTEDİR"

Türkkan'ın önergesinin gerekçesi şöyle:

"Kalp ameliyatlarında kalbi durdurmak için kullanılan 'potasyum klorür' solüsyonunun temininde Ukrayna Rusya Savaşı sebebiyle aksaklıklar yaşanmakta, tedarik sağlanamamaktadır. Kalp ameliyatlarında bu son derece yaygın kullanılan ve aynı zamanda ucuz olan solüsyon temin edilemediği için envanterinde solüsyonu kalmayan hastanelerde bypass kararı çıkan hastalar başka merkezlere sevk edilmektedir.

Küresel potasyum klorür piyasasının yaklaşık yüzde 35'i Rusya ve Belarus'un elinde bulunmaktadır. Her iki ülke piyasanın önemli miktarda ihtiyacını karşılamaktadır. Savaşın iki ayı aşkın süredir devam etmesi, Ukrayna limanlarının kapalı olması ve uluslararası yaptırımların neticesinde hayati öneme sahip olan potasyum klorür ithal edilememekte, Türkiye'de üreticiler de ham madde sıkıntısı çektiğinden ülkedeki stoklar tükenmek üzeridir."

"KALAN STOKLAR TÜRKİYE'NİN KAÇ AYLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Türkkan, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"-Türkiye'deki hastanelerde ve depolarda kalan yaklaşık potasyum klorür miktarı ne kadardır? Günlük ortalama bypass ameliyatı sayısı düşünülürse, kalan stoklar Türkiye'nin kaç aylık ihtiyacını karşılayacak düzeydedir?

-Bypass ameliyatlarında hayati öneme sahip olan potasyum klorürün teminiyle ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi hakkında üretici ülkelerle birlikte Bakanlık düzeyinde herhangi bir görüşme ya da anlaşma sağlanmış mıdır? Sağlandıysa sorunun çözümü yönünde herhangi bir karar alınmış mıdır?

-Türkiye'deki hammadde ithalatı yoluyla üretim gerçekleştiren firmalarla birlikte mevcut krizin aşılması yönünde herhangi bir istişarede bulunulmuş, herhangi bir girişim gerçekleştirilmiş midir? Sorunun aşılması yönünde herhangi takvim belirlenmiş midir?"

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kalp Ameliyatlarında Kullanılan 'Potasyum Klorür' İthalatındaki Sorunlar TBMM Gündemine Taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp Ameliyatlarında Kullanılan "Potasyum Klorür" İthalatındaki Sorunlar TBMM Gündemine Taşındı - Son Dakika
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