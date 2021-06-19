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KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI - Son Dakika

KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI

19.06.2021 15:21

? Kalp damar cerrahisi uzmanları ve yoğun bakım anestezistleri, 1 buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

? Kalp damar cerrahisi uzmanları ve yoğun bakım anestezistleri, 1 buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Koronavirüs sürecinde meydana gelen toplardamar tıkanıklıklarını masaya yatıran uzmanlar, yeni ilaçlar ve tedavi yöntemlerini tartıştı. Pandemi nedeniyle hiç toplantı yapamadıklarını söyleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, 'Aşıyla kontrolü normalleşmeye başladık. Toplantı için sıkı önlemler aldık. Aşı yaptırmayanlar davet edilmedi. Girişte HES kodu kontrolü yapıldı. Salonda oturma düzeni ise sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı' dedi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Kalp ve Damar Cerrahisinde 'BildiriYorum' Karma Toplantısı düzenledi. Taksim'de bir otelde gerçekleşen toplantı 2 gün sürdü, 4 ana bilimsel oturum yapıldı. Programa, yabancı konuk olarak Hollanda'dan gelen Prof. Dr. Cees Wittens da katıldı. Prof. Dr. Wittens, çelik kafes diye adlandırılan damar sistemlerine yönelik kendi geliştirdiği tedavi yöntemlerini Türk meslektaşlarıyla paylaştı.

'KONTROLÜ NORMALLEŞİYORUZ'

Katılımcı sınırlaması getirdiklerini anlatan Prof. Dr. Bozkurt, '1 buçuk yıldır pandemi nedeniyle hiç yüz yüze toplantı yapamadık. Ancak aşının yaygınlaşmasıyla işler iyi gitmeye başladı. Toplumda aşılanan insan sayısı arttı. Hayatını kaybeden hasta sayısı düşüyor. Bütün bunların beraberinde kontrolü normalleşmeye gittik. Toplantıyı düzenlerken çok dikkatli olduk. Öncelikle aşı yaptırmamış kişileri davet etmedik. Katılımcıların birçoğu doktor, tamamı aşılıdır. Girişlerde HES kodu kontrolü yapıldı. Bizim olmazsa olmazımız aşıdır. Bütün hekimler aşı oldu, farklı yorumları bir kenara bırakıp herkes aşısını yaptırsın' diye konuştu.

'PANDEMİ SONRASI DENEME TOPLANTISI YAPTIK'

Çeşitli nedenlerle azalan toplantı sayılarının tekrar artacağına dikkat çeken Prof. Dr. Bozkurt, 'Dünya genelinde 2013 yılına kadar en çok toplantı yapılan ülkelerin başında Türkiye özellikle İstanbul geliyordu. 2019 yılında uluslararası toplantılara ev sahipliği yapan ülke sıralamasında 40'ıncıydık. Gelen her yabancı konuk ülkemize döviz bırakıyor. Şimdi tekrar toplantılar başladı. İlk defa bugün sınırlı katılımcıyla deneme toplantısı yaptık. Hem yüz yüze hem de dijital ortamda katılımcıların olduğu hibrit modelde bir toplantı gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

AMELİYATSIZ TEDAVİLER KONUŞULDU

Koronavirüsle toplardamar tıkanıklığı şikayetlerinin çok arttığını belirten Prof. Dr. Bozkurt, 'Virüs en çok akciğeri ondan sonra da damarları etkiliyor. Şimdi koronavirüs atlatan ve damaları tıkanan hastalara yönelik yeni ilaç ve yöntemlerle ameliyatsız tedavileri konuşuyoruz. Bu ilaçları ağızdan alıyorsunuz, koronavirüsün yol açtığı problemleri engelliyor. Ayrıca, çelik kafes dediğimiz stentler var, ameliyatsız bu işlemi yapıyoruz' dedi.

KORONAVİRÜS GEÇİREN HASTALARIN YÜZDE 17'SİNDE TOPLARDAMAR TIKANIKLIĞI OLUYOR

Koronavirüs geçiren hastaların yüzde 17'sinde toplardamar tıkanıklığı olduğunu aktaran Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, 'Hastaneye yatmak zorunda kalan, yoğun bakımda tedavi gerektiren hastalarda bu oran çok fazla. Pandemide damar tıkanıklığına bağlı ölüm oranları çok yükseldi. Virüs, damarların çeperinde bulunan bazı özel bölgelere yerleşiyor ve o damarın tıkanmasına yol açıyor. Her Kovid-19 geçiren hastaya değil ama ağır geçirenlere kanı sulandırıcı ilaçlar veriyoruz ki problemi azaltalım. Pandemi öncesi toplardamar tıkanıklığı kadınlarda ve ileri yaşta görülürdü. Fakat koronavirüs öyle kafamızı karıştırdı ki artık her hastada görülmeye başladı' diye konuştu.

ULUSLARARASI TOPLANTILAR BAŞLIYOR

Vaka sayılarının düşmesi ve kontrollü normalleşmeyle yurt dışından toplantı taleplerinin gelmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, 'Gelecek yıl kalp damar cerrahisi olarak dünyanın en büyük toplardamar toplantısını yapacağız. 2023 yılında Asya ülkelerinin katılımıyla Antalya'da bir toplantımız olacak. 2025 yılında Avrupa Damar Cerrahisi Kongresi'ni Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İnşallah eski günlerimize geri döneceğiz' ifadelerini kullandı.

KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI
KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI
KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI
KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI
KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI
KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI
KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI

Kalp Damar Cerrahisi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık KALP DAMAR CERRAHLARI YENİ NORMALDE TOPLANDI: 'AŞI OLMAYAN GELEMEZ' KURALI - Son Dakika


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