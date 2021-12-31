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Kalp damarları tıkanan hasta "mini-bypass" tekniğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kalp damarları tıkanan hasta "mini-bypass" tekniğiyle sağlığına kavuştu

31.12.2021 11:55

Çorum'da göğüs kafesini açmadan, yaklaşık 7 santimetrelik kesikten içeri girilerek tıkalı kalp damarları değiştirilen 67 yaşındaki hasta, "mini-bypass" adı verilen yöntemle 5 günde taburcu edilerek kendi kullandığı otomobiliyle evine döndü.

Çorum'da göğüs kafesini açmadan, yaklaşık 7 santimetrelik kesikten içeri girilerek tıkalı kalp damarları değiştirilen 67 yaşındaki hasta, "mini-bypass" adı verilen yöntemle 5 günde taburcu edilerek kendi kullandığı otomobiliyle evine döndü.

Osmancık ilçesinde yaşayan Mehmet Göler, göğüs ağrısı şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal, yaptığı muayenede, Göler'in kalp damarlarının tıkalı olduğunu tespit ederek, ameliyata karar verdi.

"Mini-bypass" adı verilen yeni yöntemle 7 santimetrelik kesikten içeri girerek kalbe ulaşan Ünal, tıkalı damarları değiştirmeyi başardı.

Ünal, AA muhabirine, Çorum'da ilk kez uygulanan "mini-bypass" yönteminin son derece başarılı olduğunu, hastanın kısa sürede sağlığına kavuşup taburcu edildiğini söyledi.

Mini-bypass operasyonunun Türkiye'de sayılı merkezde yapılabildiğini belirten Ünal, "Operasyonu kaburga kemikleri arasından, göğüs kemiğini açmadan, kemikte herhangi bir kesi oluşturmadan gerçekleştirdik. Kaburga arasında ulaştığımız kalp damarlarını değiştirdik." dedi.

Mini-bypass operasyonunun hasta açısından büyük kolaylık sağladığına işaret eden Ünal, "Bu yöntemde özellikle göğüs kemiği açılmadığı için hastanın ameliyat sonrasında sıklıkla karşılaşılan şikayetlerden olan 2 ay boyunca düz yatma, kolları tam olarak hareket ettirememek, araba kullanamamak, işe erken zamanda dönememek gibi hayat kalitesini azaltan olumsuzluklardan kurtulabiliyoruz. Hastalarımız daha erken taburcu olabiliyor." diye konuştu.

Ameliyattan 5 gün sonra taburcu edildi

Hastanın yeni yöntemle yapılan operasyonla kısa sürede sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Ünal, "Mehmet Bey, ameliyatından 5 gün sonra aracını kendisi kullanarak Osmancık ilçesindeki evine döndü. Tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. Bundan sonra kalp damarlarında artık sıkıntı olmayacak. Kullanacağı ilaçlarla beraber sağlıklı yaşam sürdürecek." diye konuştu.

Göler ise kısa sürede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Mini-bypass operasyonunun ardından göğüs ağrılarımdan kurtuldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah'a şükürler olsun, bir hafta içinde beni hayata döndürdüler. Ameliyattan henüz bir hafta geçmiş olmasına rağmen kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Araba kullanabilecek durumdayım." ifadelerini kullandı.

Kalp damarları tıkanan hasta mini-bypass tekniğiyle sağlığına kavuştu
Kalp damarları tıkanan hasta mini-bypass tekniğiyle sağlığına kavuştu
Kalp damarları tıkanan hasta mini-bypass tekniğiyle sağlığına kavuştu

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Hitit Üniversitesi, Osmancık, Çorum, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalp damarları tıkanan hasta 'mini-bypass' tekniğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp damarları tıkanan hasta "mini-bypass" tekniğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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