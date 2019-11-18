Kalp hastalarına

Uzun zamandır mitral kapak rahatsızlığı sorunu yaşayan iki kalp hastası, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalp Hastanesinde aynı anda uygulanan ve 30 dakika süren ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, biri 20 yıldır, diğeri de 6 aydır kalp kapaklarında daralma olan ve açık kalp ameliyatı yapılması önerilen iki hastanın kalp kapakları, Kalp Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve 30 dakika süren ameliyatsız, balon yöntemi ile tamamen açıldı.

İki hastaya da kalp kapaklarında daralma nedeniyle balon işlemi yaptıklarını belirten Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Topsakal, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlemin ilginç tarafı iki hastaya aynı anda yapmış olmamızdır. Operasyon yaklaşık 30 dakika sürdü. 30 dakika içerisinde kapalı görüntüleme ile göğüs kafesi açılmadan kapaklardaki darlığı giderdik. Hastalarımız taburcu olacak. Hastanede kalış süreleri 24 saat bile olamadı. Daha önce hastaların kalp kapağındaki daralma nedeniyle açık ameliyat önerilmiş ama biz açık ameliyat yapmadan kapalı yöntemle balon yöntemiyle kapaklarını açtık. Balon yönteminin avantajı göğüs kafesi açılmıyor. İşlemi kasıktan girerek yapıyoruz. Hastanın hastanede kalış süresi çok kısa. Yaklaşık bir gün sonra normal yaşantısına dönebiliyor."

Kalp kapakları kapalı yöntemle açılarak sağlığına kavuşan 54 yaşındaki Fahriye Gümüş ve 29 yaşındaki Zekiye Yavuz ise kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.