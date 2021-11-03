Kalp hastalarının aşı olmasında sakınca yok - Son Dakika

Kalp ve tansiyon hastalarına uyarılarda bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Amerikan Kardiyoloji Birliği ile Amerikan Kardiyoloji Koleji Bilimsel Kılavuzlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, "Kalp hastalarının aşı olmasında sakınca yoktur. Hatta zaruret vardır. Çünkü kalp hastaları, özellikle de kalp yetmezliği olanlar COVID enfeksiyonunu daha zor atlatmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Bülent Görenek, son zamanlarda kalp ve tansiyon hastalarının aşıyla ilgili çekinceli olduklarını belirtti. Kalp hastalarının aşı olmalarında bir sakınca olmadığını ve özellikle bu tür hastaların aşı olması gerektiğini vurgulayan Görenek, kalp ve tansiyon hastalarının Covid-19 enfeksiyonunu daha zor atlatabileceğinin altını çizdi. Kalp damarlarında tıkanıklık ya da daralma olan hastalar için de Covid-19 tehlikesinin fazla olduğunu kaydeden Görenek, kalp hastalarının eğer koronavirüse yakalanmışlarsa, hekimi farklı bir beyanda bulunmadığı sürece kalp ilaçlarını kullanmaya devam etmeleri gerektiği uyarısında da bulundu.

"KALP HASTALARININ AŞI OLMASINDA SAKINCA YOKTUR"

Kalp hastalarına Covid-19 ve aşılanma konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Görenek, "Son zamanlarda hastalarımızdan sıkça 'kalp hastası olduğum için aşı olmamda sakınca var mı' diye sorular almaktayız. Kalp hastalarının aşı olmasında sakınca yoktur. Hatta zaruret vardır. Çünkü kalp hastaları özellikle de kalp yetmezliği olanlar COVID enfeksiyonunu daha zor atlatmaktadır. Zaten kalbi iyi çalışmayan, yeterli kan pompalamayan kişilerde bir de araya Covid-19 girerse tablo daha da ağırlaşmaktadır. Bu hastalarda yoğun bakıma yatma ve ölüm oranları artmaktadır. Bunun yanı sıra, COVID sadece kalp yetmezliği olgularında kötüleşmeye neden olmamakta, aynı zamanda kalp kası iltihabı meydana getirerek kalbi sağlam olanlarda bile kalp yetmezliği gelişmesine sebep olabilmektedir" diye konuştu.

"EĞER HEKİMİ FARKLI BİR ŞEY SÖYLEMEMİŞSE, KALP HASTALARINA COVİD-19 OLDUKLARINDA DA ALMAKTA OLDUKLARI KALP İLAÇLARINI ALMAYA DEVAM ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ"

Kalp damarlarında tıkanıklık ya da daralma olanlar için de Covid-19'un risk oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Görenek, hastalığa yakalanılması halinde kişilerin kalp damarlarında yeni pıhtı gelişme ihtimalinin yükseleceğini ve bu durumun da kalp krizi ihtimalini artıracağını ifade etti. Hastaların sıkça sorduğu bir diğer sorunun da 'Covid-19'a yakalandığımda kalp ilaçlarını bırakmalı mıyım' sorusu olduğunu aktaran Prof. Dr. Bülent Görenek, "Eğer hekimi farklı bir şey söylememişse, kalp hastalarına Covid-19 olduklarında da almakta oldukları kalp ilaçlarını almaya devam etmelerini öneriyoruz. Çünkü aldıkları kalp ilaçları pıhtı oluşumu, kalp yetersizliği gibi istenmeyen tabloların önlenmesinde ya da daha hafif atlatılmasında yardımcı olmaktadır" bilgilendirmesinde bulundu.

(Abdullah Güçlü-İHA)