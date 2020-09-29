Kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4 altın kural
Prof. Karpuz kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4 altın kural da sıraladı: 'Sağlıklı yemekler, düzenli egzersiz, daha az tuz tüketimi, sigarasız bir yaşam"Prof. Karpuz normalde tuz tüketiminin günlük 5-6 gram olması gerektiğini ancak Türkiye'de bu oranın 18 gram olduğunun da altını çizdi.
Prof. Karpuz kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4 altın kural da sıraladı: 'Sağlıklı yemekler, düzenli egzersiz, daha az tuz tüketimi, sigarasız bir yaşam"
Prof. Karpuz normalde tuz tüketiminin günlük 5-6 gram olması gerektiğini ancak Türkiye'de bu oranın 18 gram olduğunun da altını çizdi.
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