Prof. Karpuz kalp hastalıkları riskini azaltmak için 4 altın kural da sıraladı: 'Sağlıklı yemekler, düzenli egzersiz, daha az tuz tüketimi, sigarasız bir yaşam"

Prof. Karpuz normalde tuz tüketiminin günlük 5-6 gram olması gerektiğini ancak Türkiye'de bu oranın 18 gram olduğunun da altını çizdi.