Kalp hastası Ali'nin tek umudu organ bağışı - Son Dakika

ANKARA'da 14 aylıkken kalp yetmezliği tanısı konulan ve 2 yıldır kalp nakli için bekleyen 4 yaşındaki Ali Göktuğ Ozduman için arkadaşları video çekip, organ bağışı çağrısı yaptı. Ali'nin annesi Tuğçe Özduman, "Her an kalbinin durma riski var. Nakil olması gerekiyor. 2 senedir nakil sırasındayız. Tek ümidimiz organ bağışı" dedi.

Tuğçe ve Ali Özduman çiftinin çocukları Ali Göktuğ Özduman, 25 Haziran 2018 tarihinde doğduktan 9 ay sonra alerji şüphesiyle ailesi tarafından Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. İmmünoloji Kliniği'nde testleri yapılıp, eve gönderilen Ali Göktuğ, bir süre sonra tekrar rahatsızlandı. Zatürre teşhisiyle 3 gün tedavi edilen Ali Göktuğ, taburcu edildi. Kısa süre sonra tekrar rahatsızlanıp aynı hastaneye kaldırılan Ali Göktuğ'a, Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nde yapılan testlerinde kalp yetmezliği tanısı konuldu. Ali Göktuğ, bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. İlaç tedavisine başlanan Ali Göktuğ'a, organ nakli yapılması kararlaştırıldı. Ali Göktuğ, 2 yıldır kalp nakli için sırada bekliyor.

'HER AN KALBİNİN DURMA RİSKİ VAR'Mahalleden arkadaşları Ali Göktuğ için video çekerek, organ bağışı çağrısı yaptı. Tuğçe Özduman da oğlunun hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "2019 yılının Eylül ayında oğlum 38 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra kalbi biraz toparlamaya başlayıp ilaçlara da iyi yanıt vermeye başlayınca eve çıkarıldık. Lakin yakın takip şeklinde ayaktan tedavimiz devam etti. Ama bu süreç sürekli tekrarlamaya başlayınca yeniden hastane yatışlarımız oldu. Hastanenin yoğun bakımında kalbi desteklemesi için ara ara yatıp ilaç alıyoruz. Kalp yetmezliği çok ciddi bir hastalık. Her an kalbinin durma riski var. Nakil olması gerekiyor. 2 senedir nakil sırasındayız. Genellikle geceleri organ bulunup bizi arama durumu olabileceği için ailecek gece uykularımız da yok. Sürekli her an gelmesini beklediğimiz umut telefonunda aklımız" dedi.'ORGANLAR TOPRAK OLMASIN'

Oğluna her gün ilaç verildiğini anlatan Özduman, "Bu ilaçlarla çocuğumu ayakta tutmaya ve kalbini desteklemeye çalışıyoruz. Ama bu süreç çok zor ve ağır bir süreç. Çocuk olduğu için ayrı bir hassas dönem geçiriyoruz. Tek ümidimiz organ bağışı. Bağış yapan birisi olur da bize denk gelirse diye dua ediyoruz. Bir an önce çocuğumuzun nakil olması gerekiyor. Nakil olduktan sonra en azından normal bir insan düzeyine yakın şekilde hayatını sürdüreceğine inanıyoruz. Lütfen organlar toprak olmasın. Çocuğunuzu tamamen yok etmeyin. Bir başkasına hayat versin. Kalp sevgi organıdır. Başkaları da onu sevsin. O da başkalarını sevsin. Başkalarını yaşatmaya devam etsin. Hastanede kaldığımız süre boyunca birçok çocuğun farklı organlar olmak üzere organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğine şahit oldum. İnsanlara rica ediyorum; 'organ bağışı hayat kurtarır, siz de organlarınızı bağışlayın" ifadelerini kullandı.