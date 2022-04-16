Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika
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Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi

16.04.2022 11:17
Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası Mehmet Emin Dumrul (70), kara yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olunca Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle sevk edildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası Mehmet Emin Dumrul (70), kara yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olunca Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle sevk edildi.

İki yıl önce meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van- Bahçesaray kara yolu, bu yıl kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 40 gün boyunca ulaşıma kapalı kalan yolda, bu süreçte birçok noktaya çığ düştü. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla 2 hafta önce bölgede çalışma başlattı. Bölgede çalışmaları sürerken, ilçede yaşayan Mehmet Emin Dumrul aniden rahatsızlandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen Dumrul için ambulans helikopter talep edildi. Göğüs ağrısı ve kalp krizi riski bulunan Dumrul, helikopterle ilçeden alınıp Van'a götürüldü.Tedaviye alınan Dumrul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi
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Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Kalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika


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