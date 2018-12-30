Kalp Hastası Anne ve 2 Çocuğu Aynı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

ANKARA'da doğumsal kalp hastalığı 'Atriyal Septal Defekt' (ASD) tanısı konulan Döndü Bakır (52) ile çocukları Buket Bakır Doyar (27) ve Sergen Bakır (21), farklı zamanlarda aynı doktorun cerrahi müdahalesi ile sağlıklarına kavuştu.

ANKARA'da doğumsal kalp hastalığı 'Atriyal Septal Defekt' (ASD) tanısı konulan Döndü Bakır (52) ile çocukları Buket Bakır Doyar (27) ve Sergen Bakır (21), farklı zamanlarda aynı doktorun cerrahi müdahalesi ile sağlıklarına kavuştu.



10 yıl önce kalp çarpıntısı şikayetiyle Medicana International Ankara Hastanesi'ne başvuran Döndü Bakır'a, ASD (kalbin sağ ve sol kulakçıklarını ayıran atriyal septumun üzerinde bir delik bulunması durumu) tanısı konuldu. Bakır, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. 1 yıl önce aynı şikayetle hastaneye gittiğinde annesinde görülen hastalığı taşıdığını öğrenen Buket Bakır Doyar, yine Prof. Dr. Eren tarafından ameliyat edildi. Sergen Bakır da 1 hafta önce benzer bir şikayetle aynı doktora gittiğinde ASD olduğunu öğrendi. Sergen Bakır, anne ve babasının ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Eren'in cerrahi müdahalesiyle sağlığına kavuştu.



'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'



Hastanede 4 gün süren tedavisi tamamlanan Sergen Bakır'ı, annesi ve ablası yalnız bırakmadı. Sergen Bakır, kalbinde batma hissi olduğunda annesi ve ablasının kalp ameliyatı geçirdiği için kontrol amaçlı hastaneye gittiğini anlatarak şöyle dedi:



"Bende de aynı rahatsızlığın olduğu ortaya çıktı. Annem ve ablamın ameliyatını gerçekleştiren Neyyir hocamızın yanına gittik. 7-8 yaşımdan bu yan futbolla uğraşıyordum. Üniversiteye başlamadan önce futbolu bıraktım. Hiçbir şekilde rahatsızlığımın etkilerini yaşamadım. Zorlanmıyordum, benim için sıkıntı yoktu. Ama son dönemde rahatsızlık hissettim ve annem ve ablamdan dolayı korktum ve hastaneye gittim. Şuan kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum, çok iyiyim."



'BEN YARIM İNSANMIŞIM, ŞİMDİ TAM OLDUM DİYORUM'



Evli, 1 çocuk annesi Buket Bakır Doyar ise çarpıntı şikayetiyle doktora gittiğini anlatarak, "Kalp krizi geçirdiğimi düşünmüştüm. Büyük bir deliğin olduğunu, acil cerrahi müdahale yapılması gerektiğini söylediler. Ben hastalığımın sıkıntılarını yaşıyordum. 18 yaşında astım başlangıcı teşhisi konuldu. Yokuş çıkarken tıkanmalarımı buna bağlıyordum. Ama şuanda 15 dakikada çıktığım yokuşu, 3 dakikada çıkabiliyorum. O dönemde 16 kilo verdim. Şuan çok iyiyim. Ben yarım insanmışım, şimdi tam oldum" dedi.



ANNE: ÜÇÜMÜZ DE ÇOK İYİYİZ



Ev kadını olan anne Döndü Bakır da kendisinden sonra 2 çocuğunda da aynı rahatsızlığın ortaya çıktığını anlatarak "Ben 10 yıl önce rahatsızlanınca eşim o zaman araştırdı ve Neyyir hocayı buldu. Benim ameliyatım başarılı geçti, sağlığıma kavuştum. Kızım ve oğlumu da güvendiğim için aynı doktora götürdüm. Üçümüzün ameliyatını da aynı doktor gerçekleştirdi. Şuanda üçümüz de çok iyiyiz ve çok mutluyuz" dedi.



'DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI SIK GÖRÜLÜYOR'



Prof. Dr. Eren, doğumsal kalp hastalıklarının oldukça sık görülen rahatsızlıklar olduğunu söyleyerek, bu tür rahatsızlıkların bir kısmının kendi kendine düzeldiğini, bir kısmının da cerrahi işlem gerektirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, şöyle konuştu:



"Bu genetik geçişli hastalıklar olduğu için ailenin birkaç ferdinde görülebiliyor. Şuan ki ailede de olduğu gibi. Anneden 10 yıl sonra çocuklarının ameliyatını yaptım. Hepsi sağlıklarına kavuştu. ASD hastalığı genetik geçişli olduğu için aile ve akraba evliliklerinden kaçınmak gerekir. Mümkün olduğu kadar bu genetik patolojiyi sıklaştırmamak lazım. Birçok hastalık uzun yıllar kolay belirti vermiyor. Bu belirtilerin çıkmasını beklemeden hastalar rutin kalp kontrollerini yaptırmaları gerekiyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Sergen Bakır röp.



-Buket Bakır Doyar röp.



-Döndü Bakır röp.



-Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,

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