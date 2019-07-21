Kalp hastası askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi
52 dakika önce
Kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'ye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada
'dan Çanakkale
'ye sevk edildi. Çanakkale Valiliği
tarafından kalp rahatsızlığı geçirdiği bildirilen bir vatandaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi. - ANKARA
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