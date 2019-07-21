Son Dakika Haberleri: Kalp hastası askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kalp hastası askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi

52 dakika önce

Kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'ye sevk edildi.

Kalp hastası askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi, System.String[]
Kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'ye sevk edildi.

Çanakkale Valiliği tarafından kalp rahatsızlığı geçirdiği bildirilen bir vatandaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi. - ANKARA
Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde can pazarı! 4 çocuktan 3'ünü kurtarabildi Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar Tarihi kapalı çarşıda 40 liraya satılan Maraş burma bilezik vatandaşların gözdesi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp hastası askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]