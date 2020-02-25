Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı - Son Dakika

Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güveç köyünde yaşayan ve rahatsızlanan kalp hastası Zübeyde Kılıçak (65), sağlık ekibi kar yüzünden ulaşamayınca atlı kızağa bindirilerek, ambulansa kadar taşındı.

Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güveç köyünde yaşayan ve rahatsızlanan kalp hastası Zübeyde Kılıçak (65), sağlık ekibi kar yüzünden ulaşamayınca atlı kızağa bindirilerek, ambulansa kadar taşındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yüksekova merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde yaşayan, kalp hastası Zübeyde Kılıçak, aniden rahatsızlanınca yakınları da 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, ambulansla hemen yola çıktı; ancak bölgedeki kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle köyün 4 kilometre yakınında durmak zorunda kaldı. Kılıçak'ın yakınları ise karla mücadele ekiplerini beklemeden atlı kızakla hemen harekete geçti. Kılıçak, atlı kızakla bindirilip, ambulansın bulunduğu yere kadar taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçak, anjiyo yapılması için Van'a sevk edildi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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