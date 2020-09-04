Kalp hastası Baran'dan bağış çağrısı: Lütfen organ bağışı yapın - Son Dakika

Kalp hastası Baran'dan bağış çağrısı: Lütfen organ bağışı yapın

ANKARA'da doğuştan kalp yetmezliği bulunan Baran Ağtürk (15) 2 yıldır çantasında taşıdığı kalp destek cihazı ile yaşıyor. Kalp nakli bekleyen Ağtürk, "Kimsenin ölmesini kimse istemez tabii; ama mezara girdiğinizde o organlar sizin işinize yaramayacak. Onları ne olur bağışlayın. Lütfen organ bağışı yapın" dedi.

Ailesinin tek çocuğu olan Baran Ağtürk'ün, doğuştan kalp yetmezliği bulunuyor. Baran, şimdiye kadar 4 kalp ameliyatı oldu. Kalbi yetmezliği bulunan Baran'a 2 yıl önce kalp destek cihazı takıldı. Kalp destek cihazı sayesinde yürümeye başladığına anlatan Baran, "Bununla her istediğimi yapamıyorum. Uyurken zorluk yaşıyorum. İyi yanı eskiden hiç yürüyemiyordum, evden çıkmıyordum. Bunun sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum. Daha iyi yürüyebiliyorum daha iyi hayatımı yaşayabiliyorum" diyor. Kalbi yetersiz olduğu için kaslarının da güçsüz kaldığını söyleyen Baran, çantayı taşıyabilmek için kolunu güçlendirmeye çalıştığını belirtti.

'NE OLUR BAĞIŞ YAPIN'

Ara ara enfeksiyon tedavisi gören ve kalp nakli bekleyen Baran, normal hayatına tamamen dönebilmesi için kalp nakli olması gerektiğini belirterek, organ bağışı çağırısı yaptı. Baran, "Sadece ben değil benim gibi birçok hasta nakil bekliyor. Kimsenin ölmesini kimse istemez tabii; ama mezara girdiğinizde o organlar sizin işinize yaramayacak. Onları ne olur bağışlayın. Bir kişi ölüyor; ama bir kişi tekrar canlanıyor. Mezarda lazım değil o organlar bize lazım, bize yeni hayatlar lazım. Lütfen organ bağışı yapın" dedi.

Anne Şengül Ağtürk de Baran'a acil kalp nakli yapılması gerektiğini belirtti.

'BİRÇOK HASTA KALP BULUNMADIĞI İÇİN ÖLÜYOR'

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Atilla Sezgin ise organ nakline dikkat çekerek insanların duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Sezgin, birçok hastanın kalp bulunamadığı için hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Yakınlarımızın beyin ölümü olduğunda, organları verilebilir pozisyonda olduğunda mutlaka organ bağışının yapılması lazım. Çünkü bir gün o beyin ölümü olan ailenin de ihtiyacı olabilir" dedi.