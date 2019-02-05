Kalp Hastası Bosnalı İki Bebek, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu (1)

Doğuştan kalp hastalığı bulunan Bosnalı 1,5 yaşındaki Asija ile 2 yaşındaki Lejla bebek, Türkiye'de gerçekleştirilen açık kalp ameliyatlarıyla sağlıklarına kavuştu.

KAAN BOZDOĞAN - Doğuştan kalp hastalığı bulunan Bosnalı 1,5 yaşındaki Asija ile 2 yaşındaki Lejla bebek, Türkiye'de gerçekleştirilen açık kalp ameliyatlarıyla sağlıklarına kavuştu.



Bosna Hersek'te doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Asija ve Lejla bebek, teşhisin ardından ülkelerinde yeterli tedavi imkanı bulamayınca doktorların yönlendirmesiyle aileleri tarafından Türkiye'ye getirildi.



Kalbi göğüs kafesinin sağında bulunan, kanı organlara taşıyan ana atardamarları kalpten ters çıkan 1,5 yaşındaki Asija Muharremoviç, Acıbadem Bakırköy Hastanesinde kardiyoloji takibinin ardından ameliyata alındı.



Kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle nefes alıp vermekte de güçlük çeken Asija bebek, kalbi durdurularak yapılan ve yaklaşık 4 saat süren açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatta kalbin içindeki bölmeler genişletilirken, kalbe dönen kan akışı tamamıyla akciğere yönlendirildi.



Sezdin ve Edina Muharemoviç çifti, çocuklarının sağlığına kavuşmasını sevinçle karşıladı. Bosna Hersek'in Zenica kentinden Türkiye'ye geldiklerini belirten anne Edina Muharemoviç, AA muhabirine, ameliyatın kendileri için zor geçtiğini, ancak çocuğunun sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes aldıklarını ifade etti.



Asija'nın doğduğu gün kalp rahatsızlığı bulunduğunu öğrendiklerini, teşhis konulduktan sonra şifa bulmak için Bosna Hersek ve Sırbistan'da birçok hastaneye gittiklerini anlatan Muharemoviç, "Hastalığa çözüm bulmak için bazı şehirlere gittik ama bir çözüm bulunamadı. Asija çok hareket etmeye başladığı zaman bilincini kaybetmeye başladı. Bilinç krizlerini yaşadığında doktorlar bize operasyon yapılması gerektiğini söyledi. İlk tedaviyi uygulayan hekimler, Türkiye'yi önerdi. Biz de buraya gelip tedavi sürecini başlattık." dedi.



Genel anlamda tedirginlik yaşadıklarını ve Türkiye'deki tedaviye umut bağladıklarını ifade eden Muharemoviç, "Allah'a şükür zamanla çocuğum düzeldi. Ameliyat sonrasında çocuğum sağlığına kavuştu. Çocuğum artık normal çocuklar gibi hareket edebilecek. Çok sevinçliyiz. Türk hekimlerine, hastane çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Lejla bebeğe hayvandan alınan kapaklı damar takıldı



Senad ve Fatima Kurtanoviç çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki Lejla bebeğe de, yapılan tetkiklerde doğuştan kalp hastalığı teşhisi konuldu.



Kalpten çıkan ve kanı organlara taşıyan iki arterin yer değiştirdiği, kalp karıncıkları ve kulakçıkları arasında delik tanısı konulan bebek, henüz 1,5 aylıkken Türkiye'ye getirilerek tedavi edildi.



İlk tedavide aort ile akciğer atardamarı arasında damar bağlantısı kurulan bebeğe, kanın oksijen seviyesinin düşmesi sonucu açık kalp ameliyatı uygulanmasına karar verildi.



Lejla bebek, kalbi 2 saate yakın durdurularak gerçekleştirilen, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Bebeğin kalbinde açılan tünelle damarlarının değiştirildiği, kalple akciğer arasına hayvanlardan alınan kapaklı damarın takıldığı öğrenildi.



Baba Senad Kurtanoviç, Lejla'ya ilk ameliyatın Türkiye'de yapıldığını, ancak tamamlayıcı ameliyat için güçlenmesini ve ameliyata uygun hale gelmesini beklediklerini anlattı.



Bosna Hersek'te Türkiye'deki gibi imkan ve standartların bulunmadığını, bu sebeple öneriler arasında Türkiye'yi tercih ettiklerini aktaran Kurtanoviç, "Türkiye'deki doktorların çok iyi olduğunu duyduk. O yüzden buraya geldik, diğer ülkeleri düşünmedik. Öneriler vardı, Avusturya, Sırbistan gibi öneriler vardı. Ancak biz Türkiye'yi tercih ettik. Ameliyat iyi geçti, mutluyuz. Her şeyden memnun kaldık. Türkiye'deki yaklaşım ve tedavi süreci bizde güzel bir etki bıraktı. Bu tarz hastalığı olanlara Türkiye'yi seçmelerini tavsiye ederim, çünkü biz memnun ayrılıyoruz." diye konuştu.



"Ameliyat olmamaları halinde hayatlarını kaybedeceklerdi"



Çocuk Kalp Cerrahisi Vakfı Başkanı ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, AA muhabirine, iki bebeğin de sağlığına kavuştuğunu, fakat zaman zaman kontrollere ihtiyaç duyulacağını söyledi.



Bosnalı iki bebeğin gelişimlerini ve yaşamlarını normal çocuklar gibi sürdürebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Sarıoğlu, "Bu çocukların ameliyat olmamaları halinde yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildi, hayatlarını kaybedeceklerdi. Bazen bu bebekler doğar doğmaz ameliyatlara ve tedavilere ihtiyaç gösteriyor. Eğer o tedavi ya da ameliyatlar yapılmazsa birkaç saat, bazen birkaç gün içerisinde hayatlarını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar." diye konuştu.



"Türkiye, çok sayıda hastanın başvurduğu referans merkezidir"



Sarıoğlu, dünyada her yıl 1 milyondan fazla çocuğun doğuştan kalp hastalığı teşhisi ile dünyaya geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu çocukların yüzde 90'dan fazlasının yapılacak kalp ameliyatları ve girişimlerle sağlıklarına kavuşmaları mümkündür. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için ileri teknoloji ve ileri uzmanlık alanları gerekiyor. Ülkemiz bu bakımdan, çocuk kalp ameliyatları konusunda da çevre ülkeler için, yakın coğrafya için önemli bir referans merkezidir. Yapılan ameliyatlarla bu çocukların normal hayata dönmeleri mümkündür. Bunun için ileri teknoloji ve ileri uzmanlık gerekiyor. Ülkemiz bu bakımdan çok tercih edilen, çok sayıda hastanın başvurduğu referans merkezidir."



Sarıoğlu, özellikle Afrika ve Balkanların yanı sıra Türki Cumhuriyetler'den de çok sayıda kişinin tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

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