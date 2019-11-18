Kalp hastası genç kız kendisini ameliyat edecek doktor arıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan doğuştan kalp hastası 21 yaşındaki Ceren Berel, kendisini sağlığa kavuşturacak doktor bulması için sanatçı Haluk Levent'ten yardım istedi.

Karaman Mahallesi'nde küçük bir bakkal dükkanı işleten Ali Berel ile anne Gülperi Berel'in doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan kızı Ceren Berel, defalarca ameliyat olmasına karşın bir türlü sağlığına kavuşamadı.

Kalbinde delik bulunan Ceren Berel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çabuk yorulması ve tıkanması nedeniyle evden dışarı çıkamadığını, hastalığının çözümü olacak ameliyatı ise doktorların riskli gördükleri için yapmaktan kaçındığını kaydetti.

Eve hapsolmasına neden olan rahatsızlığını giderecek ve kendisini ameliyat edecek bir doktor aradığını söyleyen Berel, şöyle konuştu:

"Gitmedik doktor bırakmadık. Bu yaşıma kadar hep küçük ameliyatlar oldum. Sağlığıma kavuşabilmek için çare arıyorum. Birinin çıkıp 'Sana yardım edeceğim' demesini bekliyorum. En son gittiğim doktor bana kalbe giden damarlarımın dar olduğunu, temiz ve kirli kanın gittiği damarların tek olduğunu söyledi. Bu damarların ayrılması için birden fazla ameliyat olacağımı söyledi. Ben de doktor tam teşhis koyamadığı için ameliyattan vazgeçtim."

Üniversite sınavına hazırlanan Berel, hemşire olmak istediğini dile getirdi.

Berel, çekip gönderdiği videoya yanıt veren Haluk Levent'e de teşekkür etti.

"Derman olacak doktor istiyoruz"

Anne Gülperi Berel ise çocuğunun rahatsızlığını 3 aylıkken öğrendiklerini anlattı.

Kızını kaybetmekten korktuğunu dile getiren anne Berel, "21 yıldır çalmadığımız kapı kalmadı. Kimseye sesimi duyuramadım. Çaldığım kapılarda bir netice alamadım. Tek isteğim kızıma hayat vermeleri. Nerede bir doktor varsa oraya gidiyoruz. Yaralı yüreğime merhem olacak bir hayırsever arıyorum. Sadece Ceren'in yaşamasını istiyorum." dedi.

Sanatçı Haluk Levent'in kızlarına yardımcı olacağını belirten anne Berel, "Haluk Bey'e teşekkür ediyorum. Bize umut oldular. Biz kimseden para pul istemiyorum. Ben yerde yatar kuru ekmek yerim ama kızım benim gönül yaram. O yarama derman olacak bir doktor istiyoruz. Kızım iyi olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ceren'in sosyal medya üzerinden yaşadıklarını ve hayallerini anlattığı paylaşımını gören Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, ailenin yanına giderek yardım kampanyası başlattı.