Kalp hastası Harun, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kalp hastası Harun, evinde ölü bulundu

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Harun Çalışkan (21), evinde ölü bulundu.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Harun Çalışkan (21), evinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi.

?Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Aydın
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:00 Kaynak: DHA
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