Kalp hastası kadın 4 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamler köyünde rahatsızlanan 67 yaşındaki Gülen Sarıdağ'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Evde müdahale edilen Sarıdağ, 4 saat süren çalışma sonucu ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın eşi Abdurahman Sarıdağ ve köy muhtarı Mehmet Salih Çelik, karla mücadele ve sağlık ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür etti.

Rotatif operatörü Caner Cayhan ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin bilgi vermesi üzerine hemen yola çıktıklarını, kar ve tipi nedeniyle yolu yaklaşık 4 saatte açtıklarını söyledi.