KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI - Son Dakika
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KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI

23.02.2022 15:09

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından tek ameliyatta, kalp hastası Ümmühan Afşar'ın (61) sorunlu olan kalp kapağı ve damarı değiştirildi, diğer kalp kapağı ise onarıldı.

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından tek ameliyatta, kalp hastası Ümmühan Afşar'ın (61) sorunlu olan kalp kapağı ve damarı değiştirildi, diğer kalp kapağı ise onarıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle başvuran Ümmühan Afşar'ın yapılan kontrollerinde kalp sorunu olduğu belirlendi, ameliyata alınmasına karar verildi. Ümmühan Afşar, Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Hüseyin Erkan, Op. Dr. Fırat Durna ve Op. Dr. Barış Mardin ile Anestezi uzmanları Uzm. Dr. Zehra Sarıkuş ve Uzm. Dr. Buket Kapçak tarafından ameliyata alındı. 5 saat süren operasyonla Afşar'ın kalp kapağı ve damarı değiştirdi. diğer kalp kapağı da onarıldı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erkan, "Ümmühan Afşar, nefes darlığı şikayetiyle Kalp Damar Cerrahi kliniğimize başvurdu. İlk gelişinde ciddi kalp yetmezliği semptomları mevcuttu. Yapılan tetkikler ve görüntüleme incelemeleri sonucunda hastamızın kalp kapaklarında ileri derecede kaçak ve kalbi besleyen damarlarda darlık tespit edildi ve ameliyat kararı alındı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hasta açık kalp ameliyatına alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonla hastamızın bir kapağı (mitral) değiştirildi, diğer bir kapağı (trikuspit) tamir edildi ve tıkalı damarına baypas yapıldı. Ameliyattan sonra bir süre yoğun bakımda takip edilen hasta, daha sonra servise alındı. Genel durumu iyi olan hastamız şifayla taburcu edildi" diye konuştu.

Ümmühan Afşar ise sağlığına kavuştuğunu belirterek, "10 yıldır sıkıntı yaşıyordum. Çeşitli yerlere başvurdum ama etkisi olmadı. Bunaltım hiç gitmedi. Sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Burada başarılı bir ameliyat oldum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI
KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI

YORUMLAR
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Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Turan'dan Rektör Aktekin'e Ziyaret TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Turan'dan Rektör Aktekin'e Ziyaret

Devlet Hastanesi, Nevşehir, Afşar, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KALP HASTASI KADINA 5 SAATLİK AMELİYATTA 3 İŞLEM UYGULANDI - Son Dakika
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