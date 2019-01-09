Son Dakika Haberleri: Kalp Hastası Kadına Paletli Kurtarma

Kalp Hastası Kadına Paletli Kurtarma

1 saat önce

Kalp hastası kadına paletli kurtarma -Kar yolları kapadı, hasta paletli araçla kurtarıldıZONGULDAK - Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 70 yaşındaki yaşlı kadının imdadına paletli 112 sağlık ekipleri yetişti.

Kalp hastası kadına paletli kurtarma
- Kar yolları kapadı, hasta paletli araçla kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 70 yaşındaki yaşlı kadının imdadına paletli 112 sağlık ekipleri yetişti.
Kent merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kalan mahalle ve sokaklar ulaşıma kapandı. Dilaver Mahallesi Elma Sokak'ta şiddetli göğüs ağrısı çeken ve yatalak olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Semiha Boz'un yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye giden ambulans karla kapanan yoldan çıkamadı. Bölgeye paletli ambulans ve Zonguldak Belediyesi kar kürüme aracı sevk edildi. Kepçe yardımıyla sokak üzerindeki yol temizlenirken Semiha Boz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla ana yola indirildi.
Boz, buradan da diğer ambulansa aktarıldı. Kalp krizi şüphesi üzerinde durulan Boz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 02:03:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Hastası Kadına Paletli Kurtarma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]