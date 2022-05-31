Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti - Son Dakika
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Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti

31.05.2022 11:33

Düzceli kalp hastası 6 yaşındaki Ömer Ege Hıdır'ın uçağa binme hayali, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Uçak Kıraathanesi'yle gerçeğe dönüştü.

Düzceli kalp hastası 6 yaşındaki Ömer Ege Hıdır'ın uçağa binme hayali, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Uçak Kıraathanesi'yle gerçeğe dönüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir elinde 6 parmakla yaşayan Hıdır'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle doktoru tarafından uçağa binmesi yasaklandı.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Uçak Kıraathanesi'ni öğrenen Hıdır'ın ailesi, yetkililerle iletişime geçerek oğullarını Sakarya'ya getirdi.

Annesi Zennur, babası Metin ve ablası Zeynep ile Başkan Ekrem Yüce'nin davetlisi olarak Uçak Kıraathanesi'ne gelen Ömer Ege, uçağa binme ihtimalini kısmen gerçekleştirdi.

Anne Hıdır, oğlunun uçak merakı olduğunu ancak kalp hastası olduğu için binemediğini belirtti. Oğlunun sürekli doktor kontrolüne giderek ameliyatlar geçirdiğini aktaran Hıdır, "Burayı keşfettik ve çok beğendik. Ömer Ege'nin hayalleri gerçek oldu, harika geçti. Proje için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bindiğinde çok heyecanlandı. Korkuyordu ama korkusunu yendi. Bizim için çok güzel oldu, iyi ki yapmışlar dedik." ifadelerini kullandı.

Baba Metin Hıdır da oğlunun hayallerinin gerçekleştiğini belirterek, katkıları için Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

Ömer Ege'nin heyecanını yendiğini ve mutlu olduğunu aktaran Hıdır, "Havalanmayan bir uçakla, uçak korkusunu yenmiş oldu." ifadesini kullandı. ??????

Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti
Kalp hastası Ömer'in uçağa binme hayali gerçekleşti

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Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu Kalp hastası olan çocuğun uçak hayali bakın nasıl gerçek oldu
Kaynak: AA

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