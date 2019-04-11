Kalp Hastası Şahıs Ölü Bulundu
1 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi bahçede ölü bulundu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:33 Kaynak: İHA
'un İskilip
ilçesinde bir kişi bahçede ölü bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Başmakçı
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meyve ekili bahçesine çalışmaya giden İ.K. (66) adlı şahıstan bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine bahçeye giden yakınları kalp hastası olduğu öğrenilen İ.K.'nın cansız bedenini buldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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