Son Dakika Haberleri: Kalp Hastası Şahıs Ölü Bulundu

Kalp Hastası Şahıs Ölü Bulundu

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi bahçede ölü bulundu.

Kalp Hastası Şahıs Ölü Bulundu, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi bahçede ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Başmakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meyve ekili bahçesine çalışmaya giden İ.K. (66) adlı şahıstan bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine bahçeye giden yakınları kalp hastası olduğu öğrenilen İ.K.'nın cansız bedenini buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:33 Kaynak: İHA
İskilip, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu! 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı PKK'lı Terörist: Örgütte 14- 15 Yaşındaki Çocuklar Ölüme İtiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Hastası Şahıs Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]