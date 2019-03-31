Son Dakika Haberleri: Kalp Hastası Vatandaş Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı

Kalp Hastası Vatandaş Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı

1 saat önce

Silivri'de kalp hastası vatandaşı sağlık ekipleri sedye ile oy kullandırmaya götürdü.

Kalp Hastası Vatandaş Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı, System.String[]
Silivri'de kalp hastası vatandaşı sağlık ekipleri sedye ile oy kullandırmaya götürdü.

Kalp hastası Cafer Can (56), Sağlık Bakanlığı ekiplerince evinden alınarak Silivri Çağrı Bey Ortaokuluna götürüldü.

Can, burada 2010 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cafer Can gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, mutluyuz. Sağlık ekiplerine ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Can daha sonra sağlık ekiplerince evine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Cafer Can, Silivri, Güncel
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