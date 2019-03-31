Kalp Hastası Vatandaş Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı
1 saat önce
Silivri'de kalp hastası vatandaşı sağlık ekipleri sedye ile oy kullandırmaya götürdü.
Silivri
'de kalp hastası vatandaşı sağlık ekipleri sedye ile oy kullandırmaya götürdü.
Kalp hastası Cafer Can
(56), Sağlık Bakanlığı
ekiplerince evinden alınarak Silivri Çağrı Bey Ortaokuluna götürüldü.
Can, burada 2010 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Cafer Can gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, mutluyuz. Sağlık ekiplerine ayrıca teşekkür ederim." dedi.
Can daha sonra sağlık ekiplerince evine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:41 Kaynak: AA
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