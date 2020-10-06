Kalp hastasına askeri helikopterle sevk - Son Dakika

Kalp hastasına askeri helikopterle sevk

TUNCELİ'de hastane yakınlarında kriz geçirdikten sonra kalbi duran Hasan Bent (70), Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Kalp hastasına askeri helikopterle sevk, System.String[]

TUNCELİ'de hastane yakınlarında kriz geçirdikten sonra kalbi duran Hasan Bent (70), Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Bent, jandarma helikopteri ile Elazığ'da özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Tunceli'de yaşayan Hasan Bent,  yolda yürürken Atatürk Mahallesi'nde devlet hastanesi yakınlarında kalp krizi geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bent, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalbi duran Bent, yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Bent'in tedavisi için Elazığ'da özel bir hastaneyle irtibata geçildi. Durumu öğrenen Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda bulunan sikorsky tipi askeri helikopterle Bent, Elazığ'daki özel hastaneye götürdü.


Kalp hastasına askeri helikopterle sevk
Kalp hastasına askeri helikopterle sevk
Kalp hastasına askeri helikopterle sevk

Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli, Hastane, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp hastasına askeri helikopterle sevk - Son Dakika

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