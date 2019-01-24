Kalp Hastasına Kar Motoru ile Ulaşıldı
59 dakika önce
Tunceli'de rahatsızlanan ve kar nedeniyle yolu kapalı bulunan mezradaki hastaya sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinin kızaklı motoru ile ulaştı.
Tunceli
'de rahatsızlanan ve kar nedeniyle yolu kapalı bulunan mezradaki hastaya sağlık ekipleri, AFAD
ekiplerinin kızaklı motoru ile ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Ovacık
ilçesine bağlı Eğripınar köyü Bozkıra mezrasında kalp hastası 70 yaşındaki Kemal Ün rahatsızlandı. Yakınları, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. 112 ekipleri de mezra yolunun bir bölümünün kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istedi. Yanlarına sağlık personelini alan AFAD ekipleri kar motoruyla hasta vatandaşın bulunduğu mezraya doğru yola çıktı. Kar
motoru ile karlı yolları aşıp kısa sürede vatandaşa ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hasta, kar motoruyla hazır bekletilen ambulansa taşıdı.
Ovacık Entegre Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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