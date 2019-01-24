Son Dakika Haberleri: Kalp Hastasına Kar Motoru ile Ulaşıldı

Kalp Hastasına Kar Motoru ile Ulaşıldı

59 dakika önce

Tunceli'de rahatsızlanan ve kar nedeniyle yolu kapalı bulunan mezradaki hastaya sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinin kızaklı motoru ile ulaştı.

Kalp Hastasına Kar Motoru ile Ulaşıldı, System.String[]
Tunceli'de rahatsızlanan ve kar nedeniyle yolu kapalı bulunan mezradaki hastaya sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinin kızaklı motoru ile ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Eğripınar köyü Bozkıra mezrasında kalp hastası 70 yaşındaki Kemal Ün rahatsızlandı. Yakınları, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. 112 ekipleri de mezra yolunun bir bölümünün kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istedi. Yanlarına sağlık personelini alan AFAD ekipleri kar motoruyla hasta vatandaşın bulunduğu mezraya doğru yola çıktı. Kar motoru ile karlı yolları aşıp kısa sürede vatandaşa ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hasta, kar motoruyla hazır bekletilen ambulansa taşıdı.

Ovacık Entegre Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Tunceli, AFAD, Kar, Güncel
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