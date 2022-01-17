KALP HASTASINA, KARDAN KAPANAN MEZRA YOLUNU 2 SAATTE AÇARAK ULAŞTILAR - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolu kar nedeniyle kapanan mezrada yaşayan kalp hastası Aslan Yaşlı (80) için karla mücadele ekipleri, seferber oldu. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı mezra yolunu 2 saatte açan ekipler, Yaşlı'ya ulaşıp hastaneye götürdü.

Kışın çetin geçtiği Van'da, kar nedeniyle yolları kapanan kırsal mahalle ile mezralarda yaşayan hastaların yardımına, karla mücadele ekipleri koşuyor. Kent genelinde kapalı olan 192 yerleşim yeri yolunu açmak için seferber olan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Erciş'e 20 kilometre uzaklıktaki Topraklı Mahallesi'ne bağlı Bakırtaş mezrasında kalp rahatsızlığı olan Aslan Yaşlı için seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı mezra yolunu iş makineleriyle 2 saatte açan ekipler, sağlık çalışanları ile birlikte Yaşlı'ya ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan Aslan Yaşlı, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.