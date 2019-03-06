Son Dakika Haberleri: Kalp Hastasına Paletli Ambulansla Ulaştılar

Kalp Hastasına Paletli Ambulansla Ulaştılar

30 dakika önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası Salih Emre, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kalp Hastasına Paletli Ambulansla Ulaştılar, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası Salih Emre, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kışkılı köyünde rahatsızlanan Emre (70), yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları yetkililerden yardım istedi.

Köye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yol kapalı olduğu için paletli ambulansla hastanın bulunduğu köye ulaşabildi.

Evde ilk müdahalesi yapılan Emre, Aydınlar Beldesi'nde bekleyen ambulansa ulaştırıldı, buradan da Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Salih Emre, Bitlis, Adilcevaz, Güncel
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